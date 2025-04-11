Документальный фильм о подвиге «татарского» батальона снимут в Псковской области

00:31, 11 апреля 2025, ПАИ

Казанская телекомпания снимает в Псковской области документальный фильм о подвиге 80-го лыжного батальона в годы Великой Отечественной войны. Об этом сообщил глава региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

В Великолукском районе рядом с деревней Липенка в 1942 году вёл бои и почти полностью был разбит лыжный батальон. Воинское подразделение сформировали в Казани. В его состав вошли призывники из Татарской АССР, Башкирии, Сибири. Всего более 500 человек и в народе батальон назвали «татарским».

Михаил Ведерников встретился с депутатом Государственной Думы Айдаром Метшиным. Его дед воевал в составе лыжного батальона и погиб на псковской земле. Фильм будет снят в память о событии и о подвиге земляков

«Мы со своей стороны оказываем необходимую поддержку и содействие. Съёмка фильма о боях, о подвиге и единении нашего народа – дань искреннего уважения всем, кто не вернулся с фронтов Великой Отечественной войны. Мы помним и гордимся», – заключил губернатор.