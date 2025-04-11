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Общество

Около 100 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Псковской области ко Дню Победы

Около 100 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Псковской области ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального правительства.

Около 100 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Псковской области. Фото: ПАИ

Одни из основных символов воинской славы России будут раздавать жителям региона с 24 апреля по 9 мая. Сейчас проходит набор волонтёров для участия в мероприятиях. Организатором акции выступает комитет по молодёжной политике Псковской области совместно с центром молодёжи и общественных инициатив.

Напомним, что акция «Георгиевская лента» впервые прошла в марте 2005 года. Ежегодно раздаётся около 20 миллионов лент памяти.

Добавим, что Владимир Путин объявил 2025-й Годом защитника Отечества. Это решение подчеркнуло связь времён и незыблемую ценность патриотизма в стране.

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