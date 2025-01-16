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Политика

Владимир Путин подписал указ о проведении Года защитника Отечества

Президент РФ Владимир Путин своим указом утвердил проведение Года защитника Отечества в 2025 году. Документ опубликован на портале нормативных правовых актов.

Согласно указу, президентской администрации было поручено создать организационный комитет, который возглавит руководитель администрации Антон Вайно. Также необходимо сформировать дирекцию, ответственную за проведение мероприятий, посвящённых тематическому году. Помимо этого, необходимо утвердить план мероприятий.

Главам регионов рекомендовано проводить необходимые мероприятия в рамках тематического года.

Отметим, в 2025 году празднуется 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В Псковской области проведут более 800 тематических мероприятий, приуроченных к памятной дате.

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