Родственников бойца с фотографии в газете разыскали в Псковской области

21:48, 11 апреля 2025, ПАИ

Родственников бойца с фотографии в газете «Сельская новь» от 9 мая 1987 года разыскали в Псковской области, сообщает редакция газеты.

Редакция газеты «Сельская новь» готовит о фронтовике ефрейторе Алексее Комаровском заметку и просила отозваться родственников. В книге «Солдаты Победы» о нём есть краткая информация, но нет фотографии. Напечатанный в номере снимок – из семейного альбома, и в газете он был представлен в очень плохом качестве.

Благодаря распространению информации удалось найти близких ветерана. Галина Комаровская предоставила фотографию из альбома, которая отличается от газетной, но была снята в тот же день.

«Ещё одной статьёй в книге «Солдаты Победы» теперь станет больше!» – отметили в редакции.