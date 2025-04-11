Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Родственников бойца с фотографии в газете разыскали в Псковской области

Родственников бойца с фотографии в газете «Сельская новь» от 9 мая 1987 года разыскали в Псковской области, сообщает редакция газеты.

Фото в газете «Сельская новь» от 9 мая 1987 года

Редакция газеты «Сельская новь» готовит о фронтовике ефрейторе Алексее Комаровском заметку и просила отозваться родственников. В книге «Солдаты Победы» о нём есть краткая информация, но нет фотографии. Напечатанный в номере снимок – из семейного альбома, и в газете он был представлен в очень плохом качестве.

Благодаря распространению информации удалось найти близких ветерана. Галина Комаровская предоставила фотографию из альбома, которая отличается от газетной, но была снята в тот же день.

Фото из личного архива Галины Комаровской

«Ещё одной статьёй в книге «Солдаты Победы» теперь станет больше!» – отметили в редакции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 апреля 2025

Новую крышу установили на пятиэтажке в Пскове
11 апреля 2025

Михаил Ведерников принял участие в совещании с Дмитрием Патрушевым о весенних полевых работах
11 апреля 2025

Очередной груз передал бойцам СВО Псковский облсовпроф
11 апреля 2025

Родственников бойца с фотографии в газете разыскали в Псковской области
11 апреля 2025

Нужно находить в себе новые силы: ветеран СВО рассказал о своей жизни после тяжёлого ранения
11 апреля 2025

Великолучанин Руслан Шамилов одержал победу на чемпионате федеральной службы судебных приставов по единоборству
11 апреля 2025

Председатель совета при комитете по культуре Псковской области Сергей Коротков: Стоящие перед нами задачи многогранны
11 апреля 2025

Более двух тысяч бывших несовершеннолетних узников концлагерей проживает в Псковской области

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...