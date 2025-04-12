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Общество

Дни открытых дверей проходят в Пыталовском музее космонавтики

Дни открытых дверей в честь наступающего Дня космонавтики проходят в Пыталовском народном музее космонавтики имени А. А. Штернфельда. Об этом пишет газета «Наша жизнь».

  • Музей космонавтики
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Музей космонавтики
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Музей космонавтики
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Музей космонавтики
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Музей космонавтики
    Фото: газета «Наша жизнь»
  • Музей космонавтики
    Фото: газета «Наша жизнь»

Директор Центра специального образования № 2 Геннадий Комар проводит экскурсионные программы. Ребята из первых классов Пыталовской средней школы узнали об устройстве реактивного двигателя, а также приняли участие в поиске следующего героя рассказа в экспозициях. Обучающиеся смогли узнать о детских годах Константина Циолковского, о работе Сергея Королёва над совершенствованием ракет, о судьбах первых космонавтов – животных. Также в этот день музей космонавтики посетили два класса центра специального образования, воспитанники детского сада из посёлка Белорусский и специалисты Россельхознадзора.

В музее хранится более 13 тысяч экспонатов, среди которых половина – подлинники, свидетельства достижений российского народа в исследовании и освоении космического пространства, множество чертежей, документов, фотографий, медалей, писем и картин.

В этом году 14 мая исполняется 115 лет со дня рождения Ари Абрамовича Штернфельда – советского учёного, пионера и теоретика мировой космонавтики, в годы Великой Отечественной войны жившего и работавшего в Серове. В его честь и был назван Пыталовский музей космонавтики. Среди экспонатов можно увидеть его личные вещи –подлинное авторское свидетельство на его изобретение «Андроид».

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