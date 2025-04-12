Шахматный турнир в честь Дня космонавтики проходит в Стругах Красных
Турнир по шахматам, посвященный Дню космонавтики, проходит на базе шахматного клуба «Дебют» в Стругах Красных, пишет газета «Струги».
В нем принимают участие ребята от 7 до 16 лет из Струг Красных, Пскова и Псковского района - всего 24 человека.
На открытии всех поприветствовал главный судья и руководитель клуба Анатолий Степанов. Он пожелал всем удачных игр и победы.
Организаторами турнира являются клуб «Дебют» и комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Стругокрасненского муниципального округа.
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