Шахматный турнир в честь Дня космонавтики проходит в Стругах Красных

15:01, 12 апреля 2025, ПАИ

Турнир по шахматам, посвященный Дню космонавтики, проходит на базе шахматного клуба «Дебют» в Стругах Красных, пишет газета «Струги».

В нем принимают участие ребята от 7 до 16 лет из Струг Красных, Пскова и Псковского района - всего 24 человека.

На открытии всех поприветствовал главный судья и руководитель клуба Анатолий Степанов. Он пожелал всем удачных игр и победы.

Организаторами турнира являются клуб «Дебют» и комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации Стругокрасненского муниципального округа.