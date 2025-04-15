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Экономика

Перед выставлением на торги кампус и земельный участок на берегу Великой проходят оценку – Нинель Салагаева

Перед выставлением на торги здание недостроенного кампуса (гостиницы) на берегу Великой в Пскове и участок под ним проходят оценку, сообщила заместитель губернатора региона Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

Иллюстрация: «Дом.РФ»

«Этот объект готовится к торгам, осуществляется подготовительная работа «Домом.РФ». Не так давно мы с коллегами общались, они сейчас проводят оценку этого объекта вместе с земельным участком. И потом он будет выставляться на торги. Поэтому сейчас пока цены нет, потому что нет оценки», – рассказала вице-губернатор.

По словам Нинель Салагаевой, объектом интересуются «наши внутренние инвесторы, некоторые московские инвесторы задают вопрос».

«Объект непростой. Но у него локация, наверное, одна из лучших в городе. Внешне очень презентабельное здание. Думаю, что объект будет приобретён, учитывая тот интерес, который сейчас есть к Псковской области», – сделала прогноз заместитель губернатора.

Напомним, инвестиционная площадка в Пскове на берегу реки Великой – здание кампуса и земельный участок по адресу Ольгинская набережная, 7/1 – была выставлена на торги в марте 2025 года. Речь идёт об участке 3,25 гектара и об объекте незавершённого строительства площадью 6,4 тысячи квадратных метров.

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