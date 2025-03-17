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Экономика

Здание кампуса и участок на берегу Великой выставлены на торги

На торги выставлена инвестиционная площадка в Пскове на берегу реки Великой: здание кампуса и земельный участок по адресу Ольгинская набережная, 7/1. Речь идёт об участке 3,25 га и об объекте незавершённого строительства площадью 6,4 тысячи квадратных метров. Предполагается, что здесь будет создан гостиничный комплекс.

Иллюстрация: земля.дом.рф

В карточке объекта на портале земля.дом. рф отмечается: «Имущественный комплекс расположен в самом центре города, на противоположном берегу от кремля, на первой линии р. Великой. Окружение представлено среднеэтажной жилой и социальной застройкой. Хорошая визуальная и транспортная доступность, несколько подъездов к участку, три остановки общественного транспорта в 200 м». Начальная цена лота не обозначена.

В Фонде инвестиционного развития Псковской области рассчитывают, что для объекта найдётся покупатель, который завершит его.

Строительство на берегу Великой имеет давнюю историю. Первоначально предполагалось, что здесь будет возведена гостиница, затем предполагалось приспособить его под студенческий кампус, а также под парк «Россия – моя история».

Псков по-прежнему испытывает нехватку гостиниц. Дефицит средств коллективного размещения даже после ввода в эксплуатацию пятизвёздочного гостиничного комплекса «Квартал Мейера», четырёхзвёздочного гостиничного комплекса «ТЭЦ на Великой» и трёхзвёздочной гостиницы «Космос» будет составлять более 800 номеров, что является подтверждением перспективности площадки на берегу Великой, отмечают эксперты.

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