Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Пскову нужен бизнес-отель с большим конференц-залом – эксперт

Пскову нужен бизнес-отель с соответствующей инфраструктурой, считает заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Например, под него можно было бы приспособить недостроенное здание кампуса (гостиницы) на берегу Великой в Пскове.

Нинель Салагаева. Фото: ПАИ

«Если бы меня спросили, что вы там хотите увидеть, то, конечно, отель. Причём бизнес-отель. С конференц-залами, потому что у нас их недостаточно. В Пскове только один конференц-зал, там, где проходила «Федеральная практика» Минпромторга. Но он не всегда свободен. Нам таких помещений не хватает. Если будет ещё хотя бы один такой зал вместимостью на 500 человек с возможностью сегментирования – это было бы очень востребовано», – отметила Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

Ранее сообщалось, что здание кампуса (гостиницы) проходит экспертную оценку, после которой будет названа цена для торгов на его приобретение.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Авиаперевозчиков, готовых открыть новые маршруты из Пскова, пока нет
15 апреля 2025

Строительство терминала прилёта аэропорта Пскова начнётся и завершится в этом году
15 апреля 2025

Пскову нужен бизнес-отель с большим конференц-залом – эксперт
15 апреля 2025

Перед выставлением на торги кампус и земельный участок на берегу Великой проходят оценку – Нинель Салагаева
15 апреля 2025

О ценности небольших инвестпроектов рассказала Нинель Салагаева
15 апреля 2025

Предприятия Псковской области эффективно занимаются импортозамещением – Нинель Салагаева
15 апреля 2025

Прогноз: валовый региональный продукт Псковской области за 2024 год вырастет на 3%
15 апреля 2025

На столе главы Минпромторга России стоит телефон, сделанный в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...