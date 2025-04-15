Пскову нужен бизнес-отель с большим конференц-залом – эксперт

17:38, 15 апреля 2025, ПАИ

Пскову нужен бизнес-отель с соответствующей инфраструктурой, считает заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева. Например, под него можно было бы приспособить недостроенное здание кампуса (гостиницы) на берегу Великой в Пскове.

«Если бы меня спросили, что вы там хотите увидеть, то, конечно, отель. Причём бизнес-отель. С конференц-залами, потому что у нас их недостаточно. В Пскове только один конференц-зал, там, где проходила «Федеральная практика» Минпромторга. Но он не всегда свободен. Нам таких помещений не хватает. Если будет ещё хотя бы один такой зал вместимостью на 500 человек с возможностью сегментирования – это было бы очень востребовано», – отметила Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

Ранее сообщалось, что здание кампуса (гостиницы) проходит экспертную оценку, после которой будет названа цена для торгов на его приобретение.