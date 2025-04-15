Авиаперевозчиков, готовых открыть новые маршруты из Пскова, пока нет

18:30, 15 апреля 2025, ПАИ

Авиаперевозчиков, готовых открыть новые авиамаршруты из Пскова, пока нет. Это связано с нехваткой авиасудов. Об этом рассказала заместитель губернатора Псковской области Нинель Салагаева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM) во вторник, 15 апреля.

«Мы очень хотели это сделать [открыть новые маршруты. – ПАИ] и прорабатывали и Мурманск, и Нижний Новгород. К сожалению, на сегодняшний день авиаперевозчиков, которые готовы были бы эти направления взять и поднять, пока нет», – сказала она.

«В существующей ситуации с ограниченностью воздушных судов у авиаперевозчиков нам важно сохранить те направления, которые у нас уже есть. Но расширение географии полётов мы с повестки не снимаем», – подчеркнула вице-губернатор.

При этом уже «летающие» направления – Москва, Сочи, Калининград, Минеральные Воды – востребованы и показывают загрузку 90 %. «Высокая загрузка во все сезоны абсолютно. Прошлый год показал, что как такового низкого сезона нет, и начало этого года показывает то же самое», – обратила внимания Нинель Салагаева.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Пскова установлен комплекс навигационного оборудования СП-90, который позволяет самолётам садиться в сложных метеоусловиях.