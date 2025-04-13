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Общество

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём Telegram-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён широко известным в Псковской области героям – Михаилу Жукову, Степану Здоровцеву и Петру Харитонову.

В новом выпуске глава региона рассказал о подвиге лётчиков и обстоятельствах, при которых он был совершён.

«Мы всегда будем помнить и чтить их мужество и самопожертвование», – подчеркнул он.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. В последнем видео речь шла о том, против чего боролись бойцы Красной армии, от чего защитили псковичей.

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