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Общество

10 тысяч псковских школьников участвовали в олимпиаде по финграмотности

10 тысяч псковских школьников участвовали в олимпиаде по финграмотности, сообщил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов в программе «Копилка» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«По сравнению с прошлым годом в регионе заметно выросло количество участников из Великих Лук и южных муниципальных округов. В мероприятии приняли участие практически все школы региона», – уточнил эксперт.

Всего во всероссийской олимпиаде, которая проходила на онлайн-платформе Учи.ру, участвовало более 2,4 миллиона школьников. В этом году к олимпиаде впервые присоединились старшеклассники. Для них были разработаны актуальные для подростков кейсы – от организации вечеринки до противодействия мошенникам и вовлечению в дропперство.

Лучше всего школьники выполнили задание «Праздник с умом»: нужно было составить план мероприятия, учесть возможные расходы и правильно распределить бюджет. С этим справились 64 % участников олимпиады. 49 % разработали эффективную стратегию строительства экологичных объектов для получения максимальной прибыли в симуляторе «Экологичный город».

Самым сложным оказался блок «Финансовый лабиринт». В нем участники в игровой форме применяли на практике основные финансовые понятия: деньги, экономия, заработок. Проблемным для большинства школьников стало и задание «Мошенники». Только 45 % не попались в сети аферистов.

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