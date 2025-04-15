Международный день культуры отмечается 15 апреля

07:44, 15 апреля 2025, ПАИ

Международный день культуры отмечается 15 апреля, сообщает calend.ru. Дата учреждена в честь принятия 15 апреля 1935 года международного договора «Об охране художественных и научных учреждений и исторических памятников», который стал известен в международно-правовой практике как Пакт Рериха.

С инициативой отмечать дату подписания пакта как Международный день культуры выступила в 1998 году Международная лига защиты культуры, учрежденная за два года до этого Международным центром Рерихов. Это общественная организация, деятельность которой направлена на защиту и приумножение достижений культуры, искусства, науки, религии.

Идея создания организованной охраны культурных ценностей принадлежит художнику и деятелю русской и мировой культуры Николаю Рериху, который считал культуру главной движущей силой на пути совершенствования человеческого общества, видел в ней основу единения людей разных национальностей и вероисповеданий.

В начале XX века, в период войн и передела территорий, при изучении памятников старины он понимал, как важно их сохранить, и в 1914 году обратился к русскому правительству и правительствам других воюющих стран с предложением обеспечить сохранность культурных ценностей путем заключения соответствующего международного соглашения. Однако это обращение осталось тогда без ответа. В 1929 году Рерих подготовил и опубликовал проект договора о защите культурных ценностей, сопроводив его обращением к правительствам и народам всех стран. Проект договора получил всемирную известность и широкий отклик среди мировой общественности. В поддержку идеи Николая Рериха выступили Ромен Роллан, Бернард Шоу, Альберт Эйнштейн, Герберт Уэллс, Морис Метерлинк, Томас Манн, Рабиндранат Тагор. Во многих странах были образованы комитеты в поддержку пакта. Проект пакта был одобрен комитетом по делам музеев при Лиге наций, а также Панамериканским союзом.

Идея о проведении Всемирного дня культуры также принадлежит Николаю Рериху — еще в 1931 году в бельгийском городе Брюгге на конференции, посвященной продвижению международного договора об охране культурных ценностей, он высказал предложение об этом и обозначил основную задачу дня — широкий призыв к красоте и знанию, напоминание человечеству об истинных ценностях. В последующие годы художник призвал мировое сообщество к конкретным действиям во имя сохранения культуры. Он консолидировал прогрессивную общественность, стал идеологом и создателем документа по защите мирового культурного наследия, который был задуман как международно-правовой акт универсального характера.

В итоге 15 апреля 1935 года в Белом Доме в Вашингтоне главами 21 государства был подписан первый в истории Земли международный договор «О защите учреждений, служащих целям культуры, науки и искусства, а также исторических памятников», названный по имени его создателя «Пакт Рериха».

В пакте содержатся общие принципиальные положения о защите культурных ценностей и уважении, которое следует им оказывать. Положение о защите объектов носит в пакте безусловный характер и не ослабляется оговорками о военной необходимости, снижающими эффективность охраны культурных ценностей в условиях вооруженных конфликтов. Универсальность пакта состоит в том, что в нем содержатся общие, принципиальные положения об охране культурных ценностей, а также в том, что он мог быть воплощен в действие посредством заключения как всемирного, так и региональных договоров.

В рамках пакта Рерих также предложил и отличительный знак, которым предполагалось отмечать защищаемые культурные объекты, — «Знамя Мира», своего рода Знамя культуры — белое полотнище, на котором изображены три соприкасающихся амарантовых круга: прошлые, настоящие и будущие достижения человечества, окруженные кольцом Вечности. Этот знак носит международный характер и встречается в произведениях искусства разных стран и народов мира с древних времен до настоящего времени. По замыслу Рериха Знамя Мира должно развеваться над культурными объектами как охранитель истинных духовных ценностей человечества.

Пакт сыграл важную роль в дальнейшем формировании международно-правовых норм и общественной деятельности в области охраны культурного наследия. Этот договор был использован в качестве основы для многих документов современного международного сотрудничества в области охраны культурного наследия. В том числе в ряде актов ЮНЕСКО.