Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Чем занимаются волонтёры Победы, рассказала участница движения

Чем занимаются волонтёры Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», рассказала организатор волонтёрских мероприятий, приуроченных к памятным датам и праздникам, Елизавета Зиязова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Работы очень много, так как у нас это год 80-летия Победы, Год защитника Отечества. Соответственно, совместно с региональным центром подготовки волонтёров проводим большое количество патриотических мероприятий. Проводим мы их не только в Пскове, но и во всех 26 муниципалитетах нашей области. Мы проводим различные исторические квесты, различные интеллектуальные игры для молодёжи, для школьников, для студентов. Занимаемся сопровождением ветеранов, убираем захоронения и стараемся заниматься гражданско-патриотическим воспитанием», – рассказала Елизавета Зиязова.

Она отметила, что волонтёрами становятся люди с 14 лет.

«Зачастую это не школьники и не студенты, это люди более солидного возраста. У нас даже есть «серебряные» волонтёры, которые активно включаются в эту деятельность, предлагают какие-то свои идеи, помогают нам видеть мероприятия немножко по другим углом», – отметила волонтёр.

Напомним, что около 100 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Псковской области ко Дню Победы.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Реставраторы завершают восстановление кованого прапора с Тайловской башни Псково-Печерского монастыря
14 апреля 2025

Михаил Ведерников встретился с семьёй переселенцев из Латвии
14 апреля 2025

О развитии личного бренда и маркетинга поговорили на «Серебряном дожде». Главное
14 апреля 2025

Бренд «Найди себя в Псковской области» представлен на Международном форуме труда в Санкт-Петербурге
14 апреля 2025

Псковичи стали участниками презентации нацпроекта «Молодёжь и дети» в Москве
14 апреля 2025

Основатель коммуникационного агентства Юлия Магась: Личный бренд есть у каждого
14 апреля 2025

Сюжет о семье переселенцев из Латвии в Псковскую область показали на Первом канале
14 апреля 2025

С чего начать развитие личного бренда, объяснила эксперт

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...