Чем занимаются волонтёры Победы, рассказала участница движения

00:01, 15 апреля 2025, ПАИ

Чем занимаются волонтёры Всероссийского общественного движения «Волонтёры Победы», рассказала организатор волонтёрских мероприятий, приуроченных к памятным датам и праздникам, Елизавета Зиязова в программе «Место встречи» на радио «7 НЕБО».

«Работы очень много, так как у нас это год 80-летия Победы, Год защитника Отечества. Соответственно, совместно с региональным центром подготовки волонтёров проводим большое количество патриотических мероприятий. Проводим мы их не только в Пскове, но и во всех 26 муниципалитетах нашей области. Мы проводим различные исторические квесты, различные интеллектуальные игры для молодёжи, для школьников, для студентов. Занимаемся сопровождением ветеранов, убираем захоронения и стараемся заниматься гражданско-патриотическим воспитанием», – рассказала Елизавета Зиязова.

Она отметила, что волонтёрами становятся люди с 14 лет.

«Зачастую это не школьники и не студенты, это люди более солидного возраста. У нас даже есть «серебряные» волонтёры, которые активно включаются в эту деятельность, предлагают какие-то свои идеи, помогают нам видеть мероприятия немножко по другим углом», – отметила волонтёр.

Напомним, что около 100 тысяч георгиевских лент раздадут жителям Псковской области ко Дню Победы.