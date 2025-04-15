Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить 18 апреля

Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить в пятницу, 18 апреля, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.

  • Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить 18 апреля
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить 18 апреля
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
  • Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить 18 апреля
    Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Специалисты Службы благоустройства города ведут активную подготовку фонтана на Четырёх углах к новому сезону. Сейчас проводятся заключительные тесты и проверка оборудования, чтобы всё работало идеально. Планируем запустить фонтан уже в ближайший пятничный вечер», – отметил глава Пскова.

Фонтан готовят к началу сезона. Фото: ПАИ

Напомним, что фонтан в сквере имени 60-летия Великого Октября (Четыре угла) торжественно открыли 27 июля 2024 года. Фонтан оснащён светомузыкальными эффектами. Он также способен транслировать на водном экране лазерные проекции и реалистичные видеоизображения. Появление фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












15 апреля 2025

Почему жители других государств выбирают для переселения в Россию именно Псковскую область, рассказал Михаил Ведерников
15 апреля 2025

Новую систему посадки в аэропорту Пскова планируют запустить в течение нескольких месяцев
15 апреля 2025

Услуги грузового эвакуатора в Пскове: надёжность и скорость
15 апреля 2025

В Пскове суд отказал экс-собственнику дома Седельщикова во взыскании 15 млн рублей за проданное на торгах здание
15 апреля 2025

Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить 18 апреля
15 апреля 2025

В России утвердили новые нормы домашнего задания для учеников начальных классов
15 апреля 2025

Первая прогулка на сапбордах по Великой начнётся 19 апреля
15 апреля 2025

Об адаптации семьи переселенцев из Латвии рассказал псковский губернатор
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...