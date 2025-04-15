Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить 18 апреля
Фонтан на Четырёх углах в Пскове планируют запустить в пятницу, 18 апреля, сообщил глава города Борис Елкин в своём Telegram-канале.
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
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Фото: из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина
«Специалисты Службы благоустройства города ведут активную подготовку фонтана на Четырёх углах к новому сезону. Сейчас проводятся заключительные тесты и проверка оборудования, чтобы всё работало идеально. Планируем запустить фонтан уже в ближайший пятничный вечер», – отметил глава Пскова.
Напомним, что фонтан в сквере имени 60-летия Великого Октября (Четыре угла) торжественно открыли 27 июля 2024 года. Фонтан оснащён светомузыкальными эффектами. Он также способен транслировать на водном экране лазерные проекции и реалистичные видеоизображения. Появление фонтана инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников, а Сбер поддержал и профинансировал строительство в Пскове инновационной мультимедийной конструкции.
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