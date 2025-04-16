Играй с выгодой: билайн дарит кешбэк за пополнение кошелька в Steam с баланса телефона

11:35, 16 апреля 2025, ПАИ

Билайн запустил акцию с кешбэком за пополнение кошелька в Steam. Оператор вернёт 5 % с каждого перевода на российский аккаунт с баланса телефона. Это отличная возможность пополнить свой кошелёк на популярной платформе и обзавестись парочкой новых игр с выгодой. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе компании.

Всё просто:

1. В мобильном приложении билайн (12+) нажмите на сторис про Steam или введите название игровой площадки в поиске.

2. Далее выберите «Steam РФ оплата со счёта телефона».

3. Заполните нужные поля: введите логин и номер телефона. Готово! Деньги на кошельке появятся практически сразу, без комиссии от оператора.

Кешбэк за оплату поступит на баланс мобильного телефона. Максимальный лимит – 200 рублей в месяц. Полученный кешбэк можно будет потратить как угодно: оплатить связь, перевести, пополнить Steam и многое другое.

Напомним, что клиенты билайна могут также оплачивать подписки в App Store и AppGallery не только с баланса телефона, но и российских карт. Достаточно в мобильном приложении билайн или личном кабинете на сайте оператора привязать способ оплаты через СБП.

* Steam – Cтим. App Store – Эпп Стор, AppGallery – ЭппГэллери. Срок действия акции: с 01.04.2025 по 01.06.2025. Подробнее – на beeline.ru.

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