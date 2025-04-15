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Общество

Быстрый мобильный интернет появился ещё в шести деревнях Псковской области

«Ростелеком» построил и ввёл в эксплуатацию шесть базовых станций сотовой связи в Псковской области. Компания выполнила работы в рамках реализации второго этапа федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» (УЦН 2.0). Об этом ПАИ сообщили в «Ростелекоме».

Фото предоставили в пресс-службе «Ростелекома»

Базовые станции расположены в деревнях Красные Горки (Дедовичский район), Залесье (Печорский район), Болгатово (Опочецкий район), Чернея (Себежский район), Сиковицы (Стругокрасненский район) и Быстрецово (Псковский район). Для подключения новых объектов связи к уже существующей сети специалисты проложили почти три километра волоконно-оптического кабеля.

Расширение телеком-инфраструктуры суммарно затронуло свыше тысячи человек. До проведения работ ни один из указанных населённых пунктов не входил в зону устойчивого покрытия сетей мобильных операторов. Теперь же у их жителей появилась возможность пользоваться качественной голосовой связью и быстрым беспроводным интернетом.

«Мы продолжаем воплощать в жизнь важный проект по устранению цифрового неравенства. Проделан очередной этап большой работы, и его результат – запуск ещё шести базовых станций в разных частях Псковской области. В современном мире доступ в интернет – это не только возможность развлекаться и отдыхать, теперь это, можно сказать, базовая потребность, необходимая для получения образования и государственных услуг, удобного и быстрого решения множества повседневных задач. Важно и то, что появление качественной связи, несомненно, создаёт задел для дальнейшего развития территорий», – отметила директор филиала в Новгородской и Псковской областях ПАО «Ростелеком» Ольга Родионова.

Фото предоставили в пресс-службе «Ростелекома»

«Ростелеком» реализует проект УЦН 2.0 по заказу Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России (Минцифры России). В качестве центра компетенций в проекте задействован оператор T2 (дочерняя компания «Ростелекома»). УЦН 2.0 предусматривает появление современной сотовой связи, включая высокоскоростной доступ в интернет в малых населённых пунктах.

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