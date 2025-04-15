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Общество

Акция «Музейная неделя» снова пройдёт в Изборске

Акция «Музейная неделя», инициированная Минкультом РФ, снова пройдёт в Изборске с 19 по 25 апреля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Изборского музея

В рамках «Музейной недели» участники СВО и члены их семей смогут бесплатно посетить экскурсию «Крепость на горе Жеравьей». Экскурсия будет проходить в 13:00 ежедневно, сбор группы – на улице Печорской, 37.

Также напоминаем, что участники СВО с семьями могут бесплатно посещать все объекты музея. Среди них – выставка «Крепость», посвященная 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, героизму и силе духа наших воинов, а также обновлённая экспозиция «Летопись древнего города Изборска: от начала России до Полтавской баталии» в доме купца Анисимова.

Для бесплатного прохода на музейные объекты достаточно предъявить документ, подтверждающий статус участника СВО. Члены семьи должны предъявить любые документы, подтверждающие родство.

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