Более 50 мигрантов выдворили псковские приставы за первый квартал 2025 года

19:06, 15 апреля 2025, ПАИ

57 нелегальных мигрантов выдворено из Псковской области за первый квартал 2025 года. Все выдворенные мигранты находились и работали в регионе без документов, подтверждающих их право на пребывание и трудоустройство в России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

На территории региона незаконно находились граждане из стран ближнего зарубежья, таких как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Кыргызстан, а также Бангладеш.

Иностранные граждане были признаны виновными по решению суда в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания (проживания) в стране.

Сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Псковской области сопроводили нелегальных мигрантов до аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, где передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В их паспортах будет проставлен штамп о выдворении из страны, и в течение ближайших пяти лет им будет закрыт въезд в Россию за нарушение миграционного законодательства.