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Общество

Более 50 мигрантов выдворили псковские приставы за первый квартал 2025 года

57 нелегальных мигрантов выдворено из Псковской области за первый квартал 2025 года. Все выдворенные мигранты находились и работали в регионе без документов, подтверждающих их право на пребывание и трудоустройство в России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Более 50 мигрантов выдворили псковские приставы за первый квартал 2025 года. Фото здесь и далее: пресс-служба УФССП России по Псковской области

На территории региона незаконно находились граждане из стран ближнего зарубежья, таких как Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан и Кыргызстан, а также Бангладеш.

Иностранные граждане были признаны виновными по решению суда в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 18.8 КоАП РФ за нарушение режима пребывания (проживания) в стране.

Сотрудники отделения специального назначения УФССП России по Псковской области сопроводили нелегальных мигрантов до аэропортов в Санкт-Петербурге и Москве, где передали их сотрудникам пограничной службы ФСБ для дальнейшей отправки на родину. В их паспортах будет проставлен штамп о выдворении из страны, и в течение ближайших пяти лет им будет закрыт въезд в Россию за нарушение миграционного законодательства.

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Более 50 мигрантов выдворили псковские приставы за первый квартал 2025 года
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