Врач объяснила, сколько часов в неделю безопасно говорить для сохранения голоса

08:18, 16 апреля 2025, ПАИ

Чтобы сохранить голос в хорошем состоянии, человеку следует ограничить разговоры до 20 часов в неделю. При этом важно равномерно распределять нагрузку на протяжении дня и недели, а также делать перерыв на 30 минут после двух часов непрерывного общения, сообщила РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела микрохирургии гортани и фониатрии НИКИО им. Л. И. Свержевского столичного департамента здравоохранения Светлана Романенко.

Суммарное количество часов, в течение которых человек говорит, за неделю не должно превышать 20, сообщила эксперт. Равномерное распределение нагрузки в течение дня и рабочей недели, а также отдых в течение 30 минут после двух часов непрерывной голосовой нагрузки помогут избежать перенапряжения голосовых складок, отметила Светлана Романенко.

По ее мнению, для предотвращения проблем с голосом следует избегать крика и громкого пения, особенно если у человека нет соответствующих навыков, а также контролировать свои голосовые нагрузки.

К группе риска относятся люди, работающие в «голосо-речевых профессиях», таких как певцы, преподаватели, дикторы и менеджеры, то есть те, кто постоянно сталкивается с повышенными голосовыми нагрузками, заметила врач. Для этих пациентов, помимо общих рекомендаций, освоение техник правильного голосоведения с помощью педагога по технике речи, вокалу или фонопеда поможет предотвратить и снизить риск заболеваний гортани, заключила Светлана Романенко.

Ранее сообщалось, что Всемирный день голоса отмечается 16 апреля.