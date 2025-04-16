Непобеждённый великолукский боксёр Мухаммад Шехов проведёт поединок в Венгрии 26 апреля

09:49, 16 апреля 2025, ПАИ

Непобеждённый великолукский боксёр Мухаммад Шехов, выступающий во втором легчайшем весе, проведёт следующий поединок против венесуэльца Орландо Моралеса в Венгрии 26 апреля. Об этом сообщает RCC Boxing Promotions.

Бой будет идти на протяжении восьми раундов и станет «важным шагом в карьере Шехова». «Сейчас Мухаммад занимает пятое место по версии WBO и 13-е место по версии WBA в мировом списке сильнейших. Победа в Венгрии продвинет его на шаг ближе к поединку за титул чемпиона мира. Напомним, в этом весе всеми поясами владеет абсолютный чемпион Наоя Иноуэ», – отметили в организации.

Великолукский боксёр отметил, что он заряжен на сто процентов. «Готов показать красивый бокс и приблизиться ещё на один шаг к титулу чемпиона мира», – добавил он.

Последний поединок Шехова прошёл в начале сентября. Тогда он победил китайского боксёра Жона Ли единогласным решением судей. В активе великолучанина 15 побед, одна ничья и ни одного поражения.

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