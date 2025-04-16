«Псковский цирк» номинирован на премию «Признание»

15:45, 16 апреля 2025, ПАИ

«Псковский цирк» вошёл в список номинантов международной профессиональной цирковой премии «Признание», сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

«Псковский цирк» борется за звание лучшей детской цирковой студии года. Проголосовать за псковичей может любой желающий.

Международная профессиональная цирковая премия «Признание» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.