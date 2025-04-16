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Общество

«Псковский цирк» номинирован на премию «Признание»

«Псковский цирк» вошёл в список номинантов международной профессиональной цирковой премии «Признание», сообщили ПАИ в региональном комитете по культуре.

Фото из группы «Псковский цирк» в соцсети «ВКонтакте»

«Псковский цирк» борется за звание лучшей детской цирковой студии года. Проголосовать за псковичей может любой желающий.

Международная профессиональная цирковая премия «Признание» реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

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