Шаг в большую политику

Финальные игры пятого сезона лиги дебатов «Истина», организованной Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, прошли сегодня, 16 апреля, в Пскове. Ораторские навыки и умение аргументировать свою позицию демонстрировали команды школьников 8-9-х классов на двух площадках: в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва и в актовом зале правительства Псковской области. За дебатами наблюдала фотокорреспондент ПАИ Валерия Ковалёва.