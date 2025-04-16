Финальные игры пятого сезона Лиги дебатов «Истина» проходят в Пскове

17:02, 16 апреля 2025, ПАИ

Финальные игры пятого сезона Лиги дебатов «Истина», организованной Молодёжным парламентом при Псковском областном Собрании депутатов, проходят в Пскове в среду, 16 апреля. За победу борются восемь лучших команд старшеклассников из разных уголков региона, прошедших все этапы отбора. Всего на юбилейный сезон заявились 165 команд из всех муниципалитетов Псковской области, а это более тысячи школьников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов



Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов































Финалистов Лиги дебатов 2025 года приветствовал спикер Собрания Александр Котов. «Вот уже пять лет наши ребята из Молодёжного парламента реализуют этот замечательный проект. Проект не просто удался, он набирает обороты. И подтверждением служит то, что всё больше школьников становятся в ряды его участников», – сказал Александр Котов и поблагодарил инициаторов и организаторов проекта.

Старшеклассникам спикер пожелал совершенствовать приобретённые в ходе игр навыки и знания и выразил уверенность, что они позволят более ярко проявить себя в жизни. «Будьте всегда такими же увлечёнными, инициативными, смелыми и, самое главное, эффективными. Сегодня определятся победители, но проигравших точно не будет», – заключил Александр Котов и пожелал финалистам успехов.

От имени губернатора Михаила Ведерникова и правительства Псковской области присутствующих приветствовал руководитель регионального комитета по образованию Андрей Ермаков. «Лига дебатов – это не только возможность самосовершенствоваться, приобрести богатый опыт, но и замечательно провести время. Дебаты дадут уверенность в себе и с ещё большим результатом помогут двигаться к намеченной цели. Уверен, что истину каждый для себя непременно найдёт, и каждый выйдет из зала с улыбкой и пониманием, что шестой сезон обязательно будет ждать вашего участия», – подчеркнул Андрей Ермаков и пожелал командам адекватного и честного судейства.

Кругозор участников игр, умение работать в команде и отстаивать свою точку зрения оценивает экспертное жюри. В его состав от Псковского областного Собрания депутатов вошли вице-спикеры Игорь Дитрих, Александр Братчиков и Виктор Остренко. Экспертами также выступают представители исполнительной власти Пскова и области, средств массовой информации, общественных организаций.

Ребята состязаются в двух возрастных категориях на разных площадках: в Историко-краеведческой библиотеке имени И. И. Василёва и в актовом зале правительства Псковской области. Ораторские навыки и умение аргументировать свою позицию демонстрируют команды школьников 8-9-х классов. Это учащиеся Идрицкой средней общеобразовательной школы Себежского района, Гдовской средней общеобразовательной школы, школы № 12 имени маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского города Великие Луки и Погранично-таможенно-правового лицея Пскова. Среди 10-11-х классов в четвёрку лучших дебатёров вошли ученики лицея № 11 и средней школы № 6 Великих Лук, Тямшанской гимназии и Псковского кооперативного техникума.