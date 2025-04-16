Начальник УФСИН и уполномоченный по правам ребёнка подписали соглашение в Псковской области

23:58, 16 апреля 2025, ПАИ

Начальник УФСИН России по Псковской области Виктор Леонов и уполномоченный по правам ребёнка в Псковской области Наталия Соколова подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

Документ предполагает организацию сотрудничества сторон в вопросах поддержки и развития воспитательных и реабилитационных мер в отношении несовершеннолетних, совершивших преступления и находящихся в учреждениях, подведомственных региональному УФСИН.

В рамках подписанного соглашения планируется обмен актуальной информацией, рассмотрение обращений, проведение рабочих встреч и совещаний, совместные приёмы граждан, а также изучение проблем, связанных с выявлением, предотвращением и пресечением преступлений, совершённых несовершеннолетними.

Сотрудничество аппарата уполномоченного по правам ребёнка и УФСИН России по Псковской области продолжается уже длительное время. Начальник управления Виктор Леонов выразил уверенность в дальнейшем конструктивном диалоге. В ходе встречи стороны также обсудили актуальные вопросы предстоящей работы.

Ранее сообщалось, что соглашения подписали УФСИН и омбудсмены по правам человека и защите прав предпринимателей в Псковской области.