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Общество

Аграрии Себежского района приступили к весенним полевым работам

К весенним полевым работам приступили сельскохозяйственные товаропроизводители Себежского района, пишет газета «Призыв» со ссылкой на администрацию муниципалитета.

Фото здесь и далее: группа администрации Себежского района в соцсети «ВКонтакте»

На полях организации по производству зерна и картофеля с 31 марта проводится подкормка озимых. Работы ведутся двумя звеньями. В крестьянско-фермерских хозяйствах Ивана и Светланы Мельник ведутся работы по уходу за садом, в теплице высажена рассада огурцов.

Кроме того, семейная династия Мулинских, занимающаяся развитием сельского хозяйства, занята выращиванием рассады овощных культур.

Ранее сообщалось, что работы для посадки голубики ведутся в Псковской области.

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