Работы для посадки голубики ведутся в Псковской области
Работы для посадки голубики ведутся в крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана и Светланы Мельник в Себежском районе. Об этом пишет газета «Призыв».
«Готовим каналы под посадку голубики. Субстрат уже готов – верховой торф», – отметил Иван Мельник.
Планируется, что удастся получить первые два гектара ягоды.
Ранее сообщалось, что руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Об уникальном характере псковского яблока, фермерстве, помощи государства и смелости земледельца можно также прочитать в интервью с главой семейного предприятия.
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