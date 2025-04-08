Работы для посадки голубики ведутся в Псковской области

16:48, 08 апреля 2025, ПАИ

Работы для посадки голубики ведутся в крестьянско-фермерском хозяйстве Ивана и Светланы Мельник в Себежском районе. Об этом пишет газета «Призыв».

«Готовим каналы под посадку голубики. Субстрат уже готов – верховой торф», – отметил Иван Мельник.

Планируется, что удастся получить первые два гектара ягоды.

Ранее сообщалось, что руководитель крестьянско-фермерского хозяйства Иван Мельник стал гостем программы «Бизнес-ланч» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Об уникальном характере псковского яблока, фермерстве, помощи государства и смелости земледельца можно также прочитать в интервью с главой семейного предприятия.