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Спорт

Студенты ПсковГУ четвёртый год подряд выигрывают областной фестиваль ГТО среди вузов

Студенты ПсковГУ в четвёртый раз выиграли областной фестиваль ГТО среди вузов, который прошёл в Великих Луках 16 апреля. Об этом сообщил тренер коллектива Геннадий Ранцев в соцсети «ВКонтакте».

  • Студенты ПсковГУ четвёртый год подряд выиграли областной фестиваль ГТО среди вузов
    Фото: Геннадий Ранцев
  • Студенты ПсковГУ четвёртый год подряд выиграли областной фестиваль ГТО среди вузов
    Фото: Геннадий Ранцев
  • Студенты ПсковГУ четвёртый год подряд выиграли областной фестиваль ГТО среди вузов
    Фото: Геннадий Ранцев
  • Студенты ПсковГУ четвёртый год подряд выиграли областной фестиваль ГТО среди вузов
    Фото: Геннадий Ранцев
  • Студенты ПсковГУ четвёртый год подряд выиграли областной фестиваль ГТО среди вузов
    Фото: Геннадий Ранцев

Второе место на соревнованиях заняли студенты Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК), а третье – спортсмены Великолукской сельскохозяйственной академии.

Среди индивидуальных достижений отличился студент ПсковГУ Олег Леонтьев, установивший рекорд Псковской области в поднимании туловища. Он сделал 102 повторения за минуту.

Студенты псковского вуза получили путёвку на всероссийский фестиваль ГТО, который пройдёт во Владивостоке.

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