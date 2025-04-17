Исправить ошибку в фамилии бойца на братском кладбище в Великих Луках поручил Михаил Ведерников

11:35, 17 апреля 2025, ПАИ

Исправить ошибку в фамилии бойца на братском кладбище в Великих Луках поручил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. С просьбой устранить неточность к главе региона обратилась Татьяна Соловьёва, передаёт корреспондент ПАИ с приёма граждан, который проходит по поручению президента РФ сегодня, 17 апреля.

Заявительница рассказала, что её дядя Владимир Млявов, защищавший город, погиб в 1943 году и был похоронен в братской могиле. Долгое время родственники не могли разыскать место упокоения бойца, так как его фамилия была написана с ошибкой. Через некоторое время в архивах удалось найти документы, подтверждающие, что на кладбище похоронен именно дядя заявительницы.

Глава администрации Великих Лук Андрей Беляев сообщил, что до 8 мая подрядная организация исправит неточность. Помимо этого, Михаил Ведерников поручил до конца года привести к единообразию все 12 стел с фамилиями похороненных бойцов. Сейчас часть из них выполнена из бетона, часть – из гранита, так как благодаря работе с архивами постоянно появляются новые данные о погибших, а значит, добавляются и новые стелы.

«Это небольшие средства, и в год 80-летия Победы нужно это сделать», – подчеркнул Михаил Ведерников.