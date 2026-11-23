Астроном объяснил, как и когда наблюдать Бобровую Луну

23:43, 23 ноября 2026, ПАИ

Бобровую Луну, или Бобровое полнолуние, пик которого наступит 24 ноября в 17:53 по московскому времени, лучше всего наблюдать во время её восхода, когда диск у горизонта выглядит наиболее эффектно и приобретает тёплый оранжевый оттенок. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Сергея Веселкова, руководителя обсерватории Сибирского госуниверситета имени Решетнёва.

Специальная подготовка для наблюдений в ясную ночь не требуется: полнолуние отлично видно невооружённым глазом. При этом рассмотреть его можно также накануне и на следующий день – 23 и 25 ноября.

Использование даже небольшого бинокля или телескопа позволит лучше разглядеть крупные кратеры, лунные моря и светлые лучевые системы на спутнике Земли.

«В полнолуние Солнце освещает диск в лоб, тени от рельефа почти исчезают, поэтому горы и валы кратеров выглядят плоско. Зато отлично читаются светлые лучевые системы молодых кратеров и контраст между тёмными базальтовыми равнинами морей и более светлыми материковыми областями», – рассказал руководитель обсерватории.

Для защиты глаз от высокой яркости при работе с телескопом эксперт рекомендовал при желании использовать лунный или нейтральный светофильтр.