Родители и педагоги музыкальной школы в Пскове жалуются на поведение преподавателя по вокалу
Псковичи Марина Царёва и Алексей Сафонов обратились к спикеру Собрания Александру Котову за помощью в разрешении конфликта в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Марина Царёва обратилась от имени родителей обучающихся в школе детей. Алексей Сафонов – от коллектива преподавателей и профсоюзной организации. Оба выразили обеспокоенность нездоровой ситуацией, которая сложилась в школе между педагогами, родителями и преподавателем по академическому вокалу Натальей Ампар.
Среди перечисленных претензий к педагогу – нарушение служебной дисциплины, неисполнение должностных обязанностей, а также пренебрежение этическими нормами в общении с руководством школы, коллегами и детьми.
Выслушав доводы заявителей, председатель Собрания Александр Котов пообещал разобраться в происходящем.
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Родители и педагоги музыкальной школы в Пскове жалуются на поведение преподавателя по вокалу
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