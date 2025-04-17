Родители и педагоги музыкальной школы в Пскове жалуются на поведение преподавателя по вокалу

13:10, 17 апреля 2025, ПАИ

Псковичи Марина Царёва и Алексей Сафонов обратились к спикеру Собрания Александру Котову за помощью в разрешении конфликта в Детской музыкальной школе № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Марина Царёва обратилась от имени родителей обучающихся в школе детей. Алексей Сафонов – от коллектива преподавателей и профсоюзной организации. Оба выразили обеспокоенность нездоровой ситуацией, которая сложилась в школе между педагогами, родителями и преподавателем по академическому вокалу Натальей Ампар.

Среди перечисленных претензий к педагогу – нарушение служебной дисциплины, неисполнение должностных обязанностей, а также пренебрежение этическими нормами в общении с руководством школы, коллегами и детьми.

Выслушав доводы заявителей, председатель Собрания Александр Котов пообещал разобраться в происходящем.