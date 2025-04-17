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Спорт

Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках

Первенство Псковской области по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения пройдёт в Великих Луках 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации по этому виду спорта.

Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках. Фото: Псковская областная федерация дзюдо

У юношей медали будут разыграны в девяти весовых категориях, а у девушек – в восьми. Результаты соревнований будут влиять на формирование сборной Псковской области по дзюдо.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 15 мая.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

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