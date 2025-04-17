Первенство Псковской области по дзюдо пройдёт в Великих Луках

16:09, 17 апреля 2025, ПАИ

Первенство Псковской области по дзюдо среди юношей и девушек 2009-2011 годов рождения пройдёт в Великих Луках 16 и 17 мая. Об этом ПАИ сообщили в Псковской областной федерации по этому виду спорта.

У юношей медали будут разыграны в девяти весовых категориях, а у девушек – в восьми. Результаты соревнований будут влиять на формирование сборной Псковской области по дзюдо.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие до 15 мая.

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