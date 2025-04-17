Екатерина Гончарова: Программа «Земский работник культуры» – важный шаг в развитии культурного пространства

16:53, 17 апреля 2025, ПАИ

Запуск программы «Земский работник культуры» – важный шаг в развитии культурного пространства российских регионов. Проект актуален и для Псковской области, уверена врио ректора Псковского областного института повышения квалификации работников образования Екатерина Гончарова.

Екатерина Гончарова отметила, что возможность получить выплату в миллион рублей – «отличный повод задуматься специалистам, работающим в сфере культуры, о перспективах переезда и развития своего таланта там, где он необходим обществу».

«Новый проект позволит привлечь квалифицированных сотрудников, укрепить кадровый потенциал учреждений культуры в сельской местности и существенно повысить качество культурных услуг для жителей малых городов и поселков Псковской области. Ведь именно культура способна объединить общество, вдохновлять молодых ребят на творчество и способствовать сохранению самобытности местных традиций», – сказала Екатерина Гончарова.

Она также отметила простоту подачи заявки и прозрачность требований. «Это значительно упрощает процесс участия и делает программу доступной каждому профессионалу, стремящемуся реализовать себя вне больших мегаполисов. Уверена, что эта программа окажет положительное влияние на культурную жизнь муниципальных образований Псковской области, вдохнет новую энергию в местные театры, музеи, библиотеки и другие учреждения искусства», – заключила Екатерина Гончарова.

Ранее сообщалось, что приём заявок по программе «Земский работник культуры» стартовал в Псковской области. Подробнее об этом можно узнать здесь.