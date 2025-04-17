Более 160 млн рублей получит Псковская область на комплексное развитие территорий

19:33, 17 апреля 2025, ПАИ

Дополнительное финансирование на комплексное развитие территорий получит Псковская область по национальному проекту. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Это позволит увеличить объёмы жилищного строительства и построить новые инфраструктурные объекты. Регион получит порядка 165 миллионов рублей.

По программе в деревне Хотицы Псковского округа идёт строительство жилого комплекса. Застройщик должен обеспечить ввод жилья в объёме не менее 10 тысяч квадратных метров уже в этом году. Кроме того, федеральная поддержка позволит возвести новую котельную.

Работа проходит в рамках федерального проекта «Жильё». Он входит в состав нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

Ранее обсуждалось, что старт проекта на рабочей встрече обсудили губернатор Псковской области Михаил Ведерников и министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин.