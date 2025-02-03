Михаил Ведерников встретился с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным

13:26, 03 февраля 2025, ПАИ

Развитие профильных сфер в Псковской области, итоги президентского нацпроекта «Жильё и городская среда» и планы в рамках нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни» обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с министром строительства и ЖКХ России Иреком Файзуллиным. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

Согласно данным Росстата, за прошлый год регион выполнил план федерального проекта и ввёл 361,7 тысячи метров квадратных жилья. По проекту «ФКГС» в регионе планируют в этом году благоустроить 37 территорий, обратил внимание Михаил Ведерников.

«Регион принимает активное участие во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. С 2018 года победителями стали 11 проектов, из которых восемь уже реализовано», – подчеркнул губернатор.

Кроме того, на встрече обсудили предстоящую реконструкцию крупнейшей котельной Пскова. В этом году планируют заменить один из котлов и обновить часть изношенного оборудования. Это стало возможно благодаря выделенному при поддержке Министра федеральному финансированию, написал глава региона.

«Благодарю Ирека Энваровича и команду Минстроя за внимание к Псковской области и неизменную поддержку», – заключил он.