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Общество

Бал Победы пройдёт в центре Пскова 14 мая

14 мая в центре Пскова состоится бал Победы, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре. Желающие могут принять участие в мероприятии со своим творческим номером.

Фото: городской молодёжный центр

Отобранным кандидатам предстоит выступить в качестве солистов или чтецов на торжественном вечере, исполнив песню или стихотворение, посвящённое событиям Великой Отечественной войны 1941–1945 годов.

Чтобы попасть в список участников, претендентам необходимо записать видеоролик, где они исполняют выбранное произведение военной тематики, и прислать его организаторам. Название произведения и имя автора должны быть указаны в описании к ролику.

Заявки принимаются до 22 апреля. Важнейшими критериями оценки являются соответствие выбранной композиции теме, качество исполнения, артикуляция, выразительность и эмоциональность.

По итогам выступления авторы получат благодарственное письмо от организаторов мероприятия.

Бал Победы пройдёт в рамках культурно-патриотического проекта «Связь поколений», приуроченного к 80-летию победы в Великой Отечественной войне.

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