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Общество

Порядка 50 саженцев сирени высадили в Красногородске в честь 80-летия Победы

Порядка 50 саженцев белой, фиолетовой и красной сирени высадили в Красногородске в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Заря».

Посадка сирени в Красногородске. Фото здесь и далее: София Васильева

В акции «Сирень Победы» приняли участие ветераны вместе с молодёжью. Инициатором её проведения выступил Красногородский совет ветеранов.

Ранее сообщалось, что акция «Сад памяти» прошла в четырёх деревнях Новоржевского округа.

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