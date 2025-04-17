Порядка 50 саженцев сирени высадили в Красногородске в честь 80-летия Победы
Порядка 50 саженцев белой, фиолетовой и красной сирени высадили в Красногородске в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Заря».
В акции «Сирень Победы» приняли участие ветераны вместе с молодёжью. Инициатором её проведения выступил Красногородский совет ветеранов.
Ранее сообщалось, что акция «Сад памяти» прошла в четырёх деревнях Новоржевского округа.
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