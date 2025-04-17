Порядка 50 саженцев сирени высадили в Красногородске в честь 80-летия Победы

23:59, 17 апреля 2025, ПАИ

Порядка 50 саженцев белой, фиолетовой и красной сирени высадили в Красногородске в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Заря».

В акции «Сирень Победы» приняли участие ветераны вместе с молодёжью. Инициатором её проведения выступил Красногородский совет ветеранов.

Ранее сообщалось, что акция «Сад памяти» прошла в четырёх деревнях Новоржевского округа.