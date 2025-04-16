Акция «Сад Памяти» прошла в четырёх деревнях Новоржевского округа

16:26, 16 апреля 2025, ПАИ

Саженцы туи высадили в четырёх населённых пунктах Новоржевского муниципального округа в рамках акции «Сад Памяти», приуроченной к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом пишет газета «Земля Новоржевская».

В акции приняли участие жители деревень Стехново, Веска, Заречье и Вишлево. Осуществить задумку помогли активисты молодёжных организаций округа – «Волонтёры Победы» и «Движение первых».

Высадка растений продолжится в деревне Стехново у памятника в честь погибших в Великой Отечественной войне бойцов. В прошлом году здесь провели благоустройство территории памятника по проекту ТОС «Наследие» и высадили первые туи.

Акция «Сад Памяти» стартовала по всей стране 18 марта и продлится до 22 июня. Мероприятие проходит в рамках национального проекта «Экология». Принять в ней участие может любой желающий.

Ранее сообщалось, что более восьми тысяч деревьев и кустарников высадят в Псковской области в рамках акции «Сад Памяти» в этом году.