Военную технику смогут увидеть псковичи на параде Победы 9 мая

15:22, 18 апреля 2025, ПАИ

Парады Победы в Пскове и Великих Луках пройдут в очном формате, объявили на заседание организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

«К каждому этапу, к каждому элементу подготовки необходимо подходить ответственно. Принято решение о проведении традиционного формата военных парадов и акции «Бессмертный полк». Обеспечение безопасности всех мероприятий является приоритетом», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Парады Победы пройдут в Пскове и Великих Луках на площадях Ленина 9 мая в 10:00. Участие в парадах примут более 1 200 человек в пеших расчётах и шесть единиц техники: мотовездеход АМ-1, машина 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД».