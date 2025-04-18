Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Военную технику смогут увидеть псковичи на параде Победы 9 мая

Парады Победы в Пскове и Великих Луках пройдут в очном формате, объявили на заседание организационного комитета по реализации в Псковской области государственной политики в отношении ветеранов и патриотического воспитания граждан «Победа» сегодня, 18 апреля, передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: ПАИ

«К каждому этапу, к каждому элементу подготовки необходимо подходить ответственно. Принято решение о проведении традиционного формата военных парадов и акции «Бессмертный полк». Обеспечение безопасности всех мероприятий является приоритетом», – отметил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Парады Победы пройдут в Пскове и Великих Луках на площадях Ленина 9 мая в 10:00. Участие в парадах примут более 1 200 человек в пеших расчётах и шесть единиц техники: мотовездеход АМ-1, машина 1В119 «Реостат», БТР-80, ЗРК «Стрела-10», БТР-МДМ, 2С25 «Спрут-СД».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












18 апреля 2025

В Псковской области почтили память героев Ледового побоища
18 апреля 2025

Всероссийское совещание компаний группы «Газпром межрегионгаз» прошло в Петербурге
18 апреля 2025

Дороги перекроют в девяти округах Псковской области с 18 до 24 апреля
18 апреля 2025

В Госдуме РФ предложили установить размер пенсии не ниже потребительской корзины
18 апреля 2025

Эскроу-счёт на строительство частного жилого дома теперь можно открыть онлайн в Сбере
18 апреля 2025

Мифы о донорстве крови и костного мозга развеяли специалисты в программе «Анамнез». Главное
18 апреля 2025

Около 120 человек примут участие в форуме по цифровым технологиям в образовании в Пскове
18 апреля 2025

783 года спустя. Псковичи почтили память героев Ледового побоища

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...