Всероссийское совещание компаний группы «Газпром межрегионгаз» прошло в Петербурге

17:12, 18 апреля 2025, ПАИ

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз» и ООО «Газпром газификация» (единый оператор газификации) Сергей Густов провёл в Санкт-Петербурге всероссийское совещание с руководителями региональных газовых компаний и газораспределительных организаций, входящих в группу «Газпром межрегионгаз». В мероприятии приняли участие представители руководства ПАО «Газпром». Псковские газовые компании представил генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков – управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе «Газпром газораспределение Псков».

Участники обсудили ход программ развития газоснабжения и газификации субъектов РФ, реализацию мероприятий по догазификации, цифровизацию газовой отрасли, обеспечение безопасной эксплуатации внутридомового и внутриквартирного газового оборудования и поставки газа.

Программы развития газоснабжения и газификации на 2021–2025 годы реализуются в 72 субъектах страны. Всего в период с 2021 по 2024 год в рамках программ построено более 16 тысяч километров сетей газораспределения, что позволило создать возможность подключения к газу более чем 283 тысяч домовладений и квартир почти в 1,8 тысячи впервые газифицированных населённых пунктов. В первом квартале этого года сетевой газ подведён ещё к 37 сельским населённым пунктам, экологичный и экономичный источник энергии стал доступен для 3,1 тысячи домовладений. В настоящее время идёт формирование программ развития газоснабжения и газификации уже на новый пятилетний период – 2026–2030 годы.

В рамках догазификации к настоящему времени создана возможность подключения к газу более чем 1,6 млн домовладений, жители свыше 854 тысяч домов уже пользуются сетевым топливом.

Продолжается работа по догазификации медицинских и образовательных учреждений: заключено около 980 договоров на их подключение к газовым сетям, свыше половины исполнены, а более двухсот организаций уже пользуются газом. Также ведётся догазификация домовладений в садоводствах газифицированных населённых пунктов.

Объём поставок газа потребителям в прошлом году составил почти 268 млрд кубометров. В 2025 году и в последующих годах планируется дальнейшее развитие абонентской базы и увеличение поставок. В настоящее время компании группы обеспечивают надёжное газоснабжение более 32,8 млн абонентов – физических лиц и 305,8 тысячи юридических лиц.

Продолжается развитие портала единого оператора газификации (connectgas.ru), внедряются интеллектуальные системы учёта газа (ИСУГ) для увеличения телеметрического контроля поставок газа, разрабатываются и совершенствуются сервисы дистанционной оплаты газа. Запущен и реализуется проект создания единого центра по работе с клиентами (ЕЦРК), который призван оптимизировать взаимодействие между региональными компаниями, газораспределительными организациями и потребителями газа.

В 2025 году особое внимание уделено газификации и реконструкции мемориалов Великой Отечественной войны, зажжению на них Вечных огней. В рамках Всероссийской акции «Храним огонь Победы» ПАО «Газпром» газифицирует более 120 мемориалов.

«Реализация поручений президента РФ Владимира Владимировича Путина по газификации и догазификации, надёжное газоснабжение потребителей, внедрение и совершенствование цифровых продуктов остаются приоритетными направлениями деятельности группы «Газпром межрегионгаз». Данная работа позволяет делать жизнь людей комфортнее, создаёт дополнительные стимулы для развития промышленности, повышает энергетическую стабильность субъектов РФ. Совместная работа компаний группы и властей в регионах РФ позволяет успешно выполнять задачи, поставленные руководством страны и ПАО «Газпром», и достичь намеченных целей», – отметил Сергей Густов.

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