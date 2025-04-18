Кинодеревня сгорела в Псковской области

17:37, 18 апреля 2025, ПАИ

Кинодеревня «Лосковское» сгорела в Новоржевском муниципальном округе, сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

«К большому сожалению, сгорела кинодеревня, которой новоржевцы так гордились», – отметила она.

По словам главы Новоржевского округа, это произошло из-за бесконтрольного пала травы, халатности и безответственности людей.

Ранее сообщалось, что в кинодеревне проходили съёмки сериала ​«Казачок-2».