Кинодеревня сгорела в Псковской области
Кинодеревня «Лосковское» сгорела в Новоржевском муниципальном округе, сообщила глава муниципалитета Любовь Трифонова на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«К большому сожалению, сгорела кинодеревня, которой новоржевцы так гордились», – отметила она.
По словам главы Новоржевского округа, это произошло из-за бесконтрольного пала травы, халатности и безответственности людей.
Ранее сообщалось, что в кинодеревне проходили съёмки сериала «Казачок-2».
Четыре года тюрьмы получил военнослужащий, сбивший 11-летнюю девочку на улице Ипподромной в Пскове
Следователи проводят проверку по факту обнаружения тела мужчины в озере в Красногородском округе
48 пожаров в неэксплуатируемых и бесхозных строениях произошло в Псковской области с начала года