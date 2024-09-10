Новоржевскую кинодеревню закрыли для посетителей из-за съёмок сериала ​«Казачок-2»

22:35, 10 сентября 2024, ПАИ

Кинодеревня в Лосковском урочище Лосковское в Новоржевском муниципальном округе Псковской области до 30 сентября будет закрыта для посещения. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

«В кинодеревне будут проходить съёмки телевизионного сериала «Казачок». В связи с этим кинодеревня закрыта для посещения туристами», – говорится в сообщении.

Напомним, что первый сезон комедийного сериала «Казачок», съёмки которого проходили в Псковской области, стартовал в эфире 1 апреля этого года.

Отметим, сериал снимали в исторических локациях в Псковской области. В августе прошлого года съёмочная группа также работала в Пскове (здесь можно посмотреть фоторепортаж). Кроме того, летом декорации к съёмкам многосерийного фильма начали строить и в кинодеревне в Новоржевском районе. В сентябре съёмки проходили в Изборске.

О своём фильме Сергей Светлаков рассказал в эксклюзивном интервью «Первому Псковскому».