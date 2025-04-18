На двух улицах в Пскове введут ограничения для транспорта
На двух улицах в Пскове введут ограничения для транспорта, сообщили ПАИ в администрации города.
30 апреля до 18:00 ограничения будут действовать на участке пересечения улицы Германа с улицей Островского до пересечения улицы Германа с Островским переулком. В качестве объездов определена улица Декабристов и Островский переулок;
С 21 апреля по 11 июля движение будет ограничено на участке улицы Пожиговской от дома №5 до перекрёстка с автомобильной дорогой, расположенной между посёлком Панино и улицей Литейной.
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