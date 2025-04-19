День российской полиграфии отмечают 19 апреля

12:16, 19 апреля 2025, ПАИ

День российской полиграфии отмечают сегодня, 19 апреля. Праздник учредили в 2014 году, пишет calend.ru.

Согласно справочникам, полиграфия – отрасль производства, которая связана с выпуском печатной продукции: газетной, журнальной, книжной, этикеточной, деловой.

Считается, что в этот день в 1563 году первопечатник Иван Фёдоров начал работу над книгой «Апостол» – первой печатной книгой в России. Тогда же, в середине XVI века, по указу Ивана Грозного в Москве основали первую типографию, которая положила начало печатному делу в России. Поэтому 19 апреля и выбрали в качестве дня рождения российской полиграфии.