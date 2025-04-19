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Общество

Псковский музей-заповедник подготовил культурную программу к Пасхе

Псковский музей-заповедник подготовил культурную программу к Пасхе, которую проведёт во Дворе Постникова завтра, 20 апреля, с 12:00 до 15:00. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Изображение: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Гостей ждёт экскурсия по выставке «Я родом из Дома Святой Троицы…» Патриарх Тихон и Псков». Участников познакомят с мемориальными предметами, с оригиналами архивных документов и с произведениями художника Филиппа Москвитина.

Также состоится мастер-класс по росписи деревянных яиц. Каждый желающий сможет расписать деревянное яйцо и забрать его с собой. Во дворе купеческих палат для посетителей будут работать площадки с деревянными играми, забавами и катанием яиц с горки. Для юных посетителей будет работать площадка с мультфильмами, которая познакомит с традициями празднования Пасхи.

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