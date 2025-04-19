Змею заметили на стиральной машине в одном из магазинов Псковской области
Ужа, отдыхающего на стиральной машине, заметили в одном из магазинов посëлка Бежаницы Псковской области. Об этом ПАИ сообщил читатель.
Змею оперативно заметили и постарались убрать сотрудники магазина техники. По словам читателя, в посëлке уже активно проснулись змеи из-за жаркой погоды. Причём заметить их можно даже в некоторых пунктах выдачи маркетплейсов.
Ранее сообщалось, что в Псковской области также проснулись гадюки. Греющихся на солнце, их заметили в Невельском округе.
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