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Общество

Змею заметили на стиральной машине в одном из магазинов Псковской области

Ужа, отдыхающего на стиральной машине, заметили в одном из магазинов посëлка Бежаницы Псковской области. Об этом ПАИ сообщил читатель.

Отдыхающий ужик. Фото здесь и далее от читателя ПАИ

Змею оперативно заметили и постарались убрать сотрудники магазина техники. По словам читателя, в посëлке уже активно проснулись змеи из-за жаркой погоды. Причём заметить их можно даже в некоторых пунктах выдачи маркетплейсов.

Ранее сообщалось, что в Псковской области также проснулись гадюки. Греющихся на солнце, их заметили в Невельском округе.

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