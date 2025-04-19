Три поколения, одна история и любовь к России: семья из Туркменистана живёт в Пскове уже полтора года

19:24, 19 апреля 2025, ПАИ

Семья Нурмурадовых из девяти человек переехала из Туркменистана в Псков почти полтора года назад по госпрограмме. Это три поколения, одна история и большая любовь к России. Сын – участник спецоперации, дочка делает успехи в вузе, часть внуков пошла в школу и уже успела освоиться. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Мотиватором переехать стала многодетная мама и четырежды бабушка Джерен. Причинами переезда стали и образование для детей, и карьерные возможности, и душой всегда тянуло в Россию, поэтому семья решила остановиться на Пскове.

Оформить документы и получить гражданство помогли в правительстве региона. К процессу подключились и профильные комитеты, после – Центр содействия переселению «Соотечественник», которые всегда были на связи.

Сейчас главный кормилец – отец семейства Гельдымурад, который работает в такси. Получить жильё помогло государство, финансово вложился сын Байгельды. Мужчина с детства мечтал стать военным. Когда началась СВО, понял, что должен быть там. Служил в районе Работино, дважды был ранен, в последний раз – осколком в голову, лишился глаза. Награждён медалью «За отвагу» и орденом Мужества, а теперь будет работать в псковском военкомате.

Ещё одно богатство мужчины – сёстры. Одна уже поступила в ПсковГУ на направление, о котором мечтала всю жизнь, – педагог-историк, ей удалось пройти на бюджет. Поступить в ПсковГУ мечтает и вторая дочка Нурмурадовых старших. Она хочет связать жизнь с IT-сферой.