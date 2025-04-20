На берегу Великой установили новый причальный модуль
Новый причальный модуль установили на берегу реки Великой в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
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Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»
Федерация гребли на лодках «Дракон» выиграла в конкурсе и получила субсидию из областного бюджета.
В прошлом году организация приобрела новую 20-местную лодку «Дракон» благодаря поддержке Фонда президентских грантов в рамках популяризации гребного спорта. До этого в Пскове была лишь десятиместная лодка.
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