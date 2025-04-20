На берегу Великой установили новый причальный модуль

11:29, 20 апреля 2025, ПАИ

Новый причальный модуль установили на берегу реки Великой в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Псковской федерации гребли на лодках «Дракон».



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»



Фото: Псковская федерация гребли на лодках «Дракон»









Федерация гребли на лодках «Дракон» выиграла в конкурсе и получила субсидию из областного бюджета.

В прошлом году организация приобрела новую 20-местную лодку «Дракон» благодаря поддержке Фонда президентских грантов в рамках популяризации гребного спорта. До этого в Пскове была лишь десятиместная лодка.

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