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Спорт

В Пскове появился ещё один «Дракон»

Новую 20-местную лодку «Дракон» спустили на воду в Пскове в воскресенье, 6 октября, передаёт корреспондент ПАИ.

На торжественной церемонии спуска участников поприветствовал председатель комитета по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова Сергей Бухаров.

«Хочу всех поздравить с этим замечательным событием! Лодки-«драконы» для Пскова – новое направление. А вот вид спорта для нас уже довольно-таки старинный, древний. Для Пскова с такой богатой историей академической гребли на байдарках каноэ – это значимое событие. Мы только рады новому направлению! Всем удачи! Мы будем стараться вас поддерживать и оказывать всестороннюю помощь новому направлению», – отметил он.

  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ
  • В Пскове появился ещё один «дракон»
    Фото: ПАИ

Председатель Псковской федерации гребли на лодках «Дракон» Алексей Лаврентьев подчеркнул, что подобная лодка подходит под международные стандарты. «У нас появилась «двадцатка», на которой мы будем тренироваться. Самое главное, чтобы эта лодка, приобретённая нами, досталась будущему поколению, чтобы на ней катались дети. Будем всё делать ради детей!» – сказал он.

Лодку приобрели благодаря поддержке Фонда президентских грантов в рамках популяризации гребного спорта. До этого в Пскове была лишь десятиместная лодка. На ней за лето смогло прокатиться более 750 человек.

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