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Общество

Михаил Ведерников опубликовал новое видео в рубрике ​«Родина Знамени Победы»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников разместил в своём телеграм-канале новое видео в рубрике «Родина Знамени Победы». Выпуск посвящён героям из разных уголков СССР, которые защищали и освобождали псковскую землю во время Великой Отечественной войны.

«Их были многие сотни, и приведённый список, разумеется, неполный. Мы помним и чтим всех защитников Отечества и делаем всё, чтобы об их подвиге знало как можно больше людей», – отметил глава региона.

Напомним, новую рубрику губернатор запустил в своих соцсетях 19 января. Последний выпуск был посвящён героям – Михаилу Жукову, Степану Здоровцеву и Петру Харитонову.

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